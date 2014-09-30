إيلي صعب يكتشف أعماق البحار وهادي سليمان يعيد "السموكينغ"

تميّز اليوم السابع من أسبوع باريس للأزياء الجاهزة بعروض أشهر دور الأزياء، من بينهم إيلي صعب، جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، صونيا ريكييل Sonia Rykiel، ودار ليونارد Leonard، ستيلا ماكارتني Stella McCartney، وسان لورانSaint Laurent الذي ختم يوم أمس بعرض صاخب، تزاحم عليه عدد كبير من عشاق هذه الدار، خاصة أنه تزامن مع عرض فيلم سينمائي يحكي حياة المصمّم "ايف سان لوران". نظّم العرض في أحد معالم باريس التاريخية، "لو كارو دو تومبل" Le carreau du Temple، وعلى وقع الموسيقي الصاخبة وأعمدة فولاذية متحركة، قدّم المصمم هادي سليمان عرضاً استوحاه من موسيقى الروك. فامرأة سان لوران هي امرأة تعشق الموسيقى، وتجسّد هذا من خلال السترات الجلدية وتنانير الجينز القصيرة، والفستاين المطبّعة ذات الأحزمة الجلدية. كما أنها تحب جلب الأنظار إليها بسترات منتفخة ومصنوعة من الفرو الملوّن بالأخضر والبرتقالي والمخمل المطرّز بالأحجار اللمّاعة. تخلّل العرض بعض قطع "السموكينغ " التي تحمل توقيع هادي سليمان، في تحيّة منه إلى إيف سان لوران الذي أدخل السموكينغ النسائي إلى الموضة العالمية.

أما عرض المصمّم الإيطالي جيامباتيستا فالي، فجاء هادئاً، تميّز بفساتين قصيرة، غلب عليها اللون الأبيض ذات قصّات وانحناءات هندسية ورسومات مستوحاة من الرسم الياباني، زيّنت تارة بالريش وتارة بقطع من القماش الذي ركب على بعضه البعض.

وفي أسلوب مغاير تماماً، غاص بنا المصمم إيلي صعب في عالم البحار، فجسّد كل جماليات أعماق البحار والمحيطات، في ألوان تنوعت ما بين الأخضر الزمردي والبرتفالي والأزرق المائي. بالإضافة الى الأقمشة المطبّعة والقصات الهندسية التي تعكس انعكاسات الضوء على المياه. مجموعة من الأزياء الفضفاضة ذات اللمسة الفنية والإبداعية الراقية، استوحاها من جماليات الريفييرا الإيطالية، حملت معظم الأزياء والفساتين شحنة ربيعية وشابة، تجلت في التنانير القصيرة والسروايل الملتصقة بالجسم والمطرزة بالدانتيل والترتر.

ومن داخل أوبرا باريس، قدّم المصمّمة البريطانية ستيلا ماكارتني عرضها الذي غلبت عليه الأزياء الفضفاضة التي صنع معظمها من الأقمشة الناعمة والشفافة الحيادية الألوان، فيما صنع بضعها الآخر من القماش المطبّع برسومات من الطبيعة.

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