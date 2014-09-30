غرق سيدة أثناء السباحة بشاطئ بمطروح

لقيت سيدة مصرعها غرقا بشاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، وتلقى قسم شرطة مطروح،إخطارًا من مستشفي مطروح العام بوصول جثة هامدة باسم أسماء محمد رشاد ” 28 سنة بالقاهرة وأشارالتشخيص المبدئى ان سبب الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائيه فى الوفاة.

> تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.