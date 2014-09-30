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غرق سيدة أثناء السباحة بشاطئ بمطروح

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غرق سيدة أثناء السباحة بشاطئ بمطروح غرق سيدة أثناء السباحة بشاطئ بمطروح

صورة أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها غرقا بشاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، وتلقى قسم شرطة مطروح،إخطارًا من مستشفي مطروح العام بوصول جثة هامدة باسم أسماء محمد رشاد ” 28 سنة بالقاهرة وأشارالتشخيص المبدئى ان سبب الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائيه فى الوفاة.
> تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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