وزير خارجية بريطانيا يستدعي السفير الصيني بشأن التطورات في “هونج كونج”

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، اليوم الثلاثاء، إنه ‏سيستدعي السفير الصيني في لندن للتعبير عن استيائه بشأن الأحداث في هونج كونج.‏

وقال نائب رئيس الوزراء إنه أستدعي السفير الصيني للتعبير عن استيائه والتنبيه بشأن ‏الطريقة التي يبدو أن السلطات الصينية في بكين مصممة عليها ورفض إعطاء شعب هونج ‏كونج ما يحق له وهو انتخابات حرة ونزيهة”‏.

كان نيك كليج قد أعلن يوم أمس الاثنين دعمه للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج ‏كونج.‏

وكتب زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين على حسابه الشخصي على موقع توتر “أتعاطف ‏كثيرا مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذي خرجوا للشوارع في هونج كونج”، مضيفًا في تغريدة أخرى “تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالإعلان المشترك ومبدأ (دولة واحدة ‏ونظامان)”.‏

أ ش أ