وزير خارجية بريطانيا يستدعي السفير الصيني بشأن التطورات في “هونج كونج”

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، اليوم الثلاثاء، إنه سيستدعي السفير الصيني في لندن للتعبير عن استيائه بشأن الأحداث في هونج كونج.
وقال نائب رئيس الوزراء إنه أستدعي السفير الصيني للتعبير عن استيائه والتنبيه بشأن الطريقة التي يبدو أن السلطات الصينية في بكين مصممة عليها ورفض إعطاء شعب هونج كونج ما يحق له وهو انتخابات حرة ونزيهة”.
كان نيك كليج قد أعلن يوم أمس الاثنين دعمه للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.
وكتب زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين على حسابه الشخصي على موقع توتر “أتعاطف كثيرا مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذي خرجوا للشوارع في هونج كونج”، مضيفًا في تغريدة أخرى “تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالإعلان المشترك ومبدأ (دولة واحدة ونظامان)”.
أ ش أ