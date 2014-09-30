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بالفيديو .. محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ«ONA» و«ONTV» ويوفد لجنة لبحث حالة «الطفلة رحمة»

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بالفيديو .. محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ«ONA» و«ONTV» ويوفد لجنة لبحث حالة «الطفلة رحمة» بالفيديو .. محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ«ONA» و«ONTV» ويوفد لجنة لبحث حالة «الطفلة رحمة»

في استجابة سريعة لما أذاعته أمس، “قناة أون تي في” في برنامج مانشت ” للإعلامي جابر القرموطي ووكالة أنباء أونا، أوفد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لجنة برئاسة اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الكهرباء، ومحمود عبد العال مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس فؤاد العطوى، وكيل وزارة الكهرباء، ومحمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، للتوجه إلى محل إقامة الطفلة رحمة التى تعرضت للاغتصاب وأسرتها والوقوف على حالتها وما تحتاجه من علاج.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أن النائب العام قرر اليوم إحالة قضية مغتصب رحمة ذات الـ8 سنوات بكفر الشيخ للجنايات خاصة أن التحقيقات انتهت وكذلك سماع أقوال الشهود، وأضاف عجوة، أنه قرر إيفاد لجنة من محافظة كفر الشيخ إلى محل إقامة الطفلة وأسرتها والوقوف على حالتها وما تحتاجه من علاج هي وأسرتها لإزالة الآثار النفسية لهذا الحادث الأليم، وتقرر علاجها على نفقة المحافظة بأحد المراكز الطبية المتخصصة وتأهيلها نفسيًا وسيتم إيفادها هي وأحد أسرتها للإقامة بالمستشفى لحين شفائها.

وقصت الطفلة ماحدث لها، أنها كانت قادمة من الحقل تجر بقرتها فأمسك بها شاب بعد أن حاول اسقاطها على الأرض وبعدها لم أعلم ما حدث
> وقالت رحمة وهي تبكي معرفتش حاجة خالص ولم أشعر بنفسي إلا لما أحد أهالي القرية رافقني للمنزل، وطالبت والدتها إعدام المتهم ومعالجتها هي وابنتها في مركز نفسي لتأهيلهما نفسيًا.

 

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