عطور ملونة تنسجم ومزاجك اليومي

تقدم مكياجي فكرة مبتكرة تجسّدت في تشكيلة عطورها الجديدة Color of Scent والتي تأتي بألوان مثيرة لتحسّن مزاجك اليومي في هذا الموسم. فقد طرحت مكياجي العلامة التجارية المفضّلة في المنطقة في مجال صناعة مستحضرات التجميل ومستلزمات المكياج مجموعة عطورها المثيرة والرائعة والتي أطلقت عليها إسم color of scent . تأتي هذه المجموعة بعِدّة أشكال كأطقم هدايا العطور الزيتية وعطور Eau De Toilette التي صُممت خصيصاً لتجد لها مأوى داخل حقيبتك وتمنحك الإنتعاش على مدار اليوم عندما تكونين في الخارج . وقد تم إنتقاء ألوانها ببراعة لتعكس مزاجاتك المتنوعة .حيث أتت بعدة ألوان لتمنحك الإنتعاش والهدوء .

اكتشفي عالماً من الألوان المميزة والنفحات الأخّاذة لتضفي عليك عبيراً رائعاً وإحساساً منعشاً يتخلل جسدك بالكامل. تحتوي كل من هذه العطور على سمة خاصة وعبير إستثنائي لمزاجك اليومي، فمثلاً اللون الأخضر يعكس رائحة الفواكه والأزهار، أما اللون الأزرق فيأتي بعطر مغرٍ وجذاب، بينما يعكس اللون البنفسجي أناقة مترفة، ولا تتوقف ألوان عطور مكياجي عند ذلك فحسب بل تضم اللون الوردي ذوعطرٍ جميل و فواح، واللون الأحمر ليحكي قصة رومانسية ناعمة، إلى جانب اللون البرتقالي الذي يعكس نشاطاً وحيوية وأخيراً اللون الأصفر لإنتعاشٍ رائع ومثير. خيارات واسعة تقدمها لك مكياجي لتعبّري عن مزاجك اليومي بعطرك المميز والذي يأتي بعبوات أنيقة سعة 50 مل لتكون رفيقك الدائم في مختلف المناسبات.

أما إذا كنتي تفضلين عطراً يدوم طويلاً فإليكِ تشكيلة العطور الزيتية في طقم هدية يضم عطر eau de toilettes مع عطر زيتي بألوان وتغليف رائع. وهي أيضاً الهدية المثالية لتضفي جواً من المرح والسعادة على العائلة والأصدقاء . سواء كنتي تنشدين الإنتعاش والتجدد الفوريان أو عبقٍ يدوم على مدار الساعة ليس عليك سوا إقتناء color of scent .