أزمة بـ«إعلام القاهرة».. استياء بين الطلاب بعد تعطل الموقع الإلكتروني لتسجيل المواد

سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، بسبب تعطل الموقع الإليكترونى لتسجيل المواد المقررة للفرق الأربعة بالكلية.

كانت كلية الإعلام، قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تسجيل المواد اليوم، فى تمام العاشرة صباحًا، للفرقتين الرابعة والثالثة، وفوجئ الطلاب بتعطل موقع التسجيل وعدم اكتمال عملية تسجيل المواد في الموعد الذي حددته الكلية. كما ساد بين الطلاب حالة من القلق والاستياء، نظرًا لأن نظام الساعات المعتمدة قائم علي أسبقية اختيار المواد وهو ما منع بعضهم من اختيار المواد التي يعتزموا دراستها.

وفيما يخص موقف اتحاد طلاب كلية الإعلام، أكد محمد أشرف حلمي ، نائب رئيس الاتحاد، أنهم بصدد التواصل مع الإرشاد والتسجيل، الجهة المنوطة عن اتمام عملية تسجيل المواد للطلاب، من أجل حل المشكلة في أقرب وقت واتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل المواد التي يرغبوا في دراستها حرصًا علي تحقيق تكافؤ الفرص.