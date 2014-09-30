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تغيير مسار بعض الرحلات القادمة لمطار القاهرة بسبب التدريبات الجوية

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تغيير مسار بعض الرحلات القادمة لمطار القاهرة بسبب التدريبات الجوية تغيير مسار بعض الرحلات القادمة لمطار القاهرة بسبب التدريبات الجوية

مطار القاهرة الدولى

أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، أنه تم تغيير مسار بعض رحلات الطيران وهبوطها في مطارات داخلية مختلفة، بسبب تدريبات القوات الجوية التى شهدتها سماء القاهرة .

وقال المصدر، أنه تم تغيير مسار الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وكذلك احدي الطائرات القادمة من المانيا بسبب التدريبات العسكرية التي استغرقت 45 دقيقة .

وأضاف المصدر، أن الطائرات بدأت تعود بعد انتهاء التدريبات، وشدد المصدر، علي أنه لا يوجد غلق للمجال الجوى إلا أنه تم تغيير مسار بعض الرحلات الواقعة فى نطاق مواقع التريبات الجوية، وجميع الرحلات الاخرى أقلعت ووصلت من وإلي القاهرة دون أي تأخير أو تغيير للمسار.

 

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