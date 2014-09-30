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وزيرة الداخلية البريطانية: تنظم “داعش” ليس دينا ولا إسلاميًا

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وزيرة الداخلية البريطانية: تنظم “داعش” ليس دينا ولا إسلاميًا وزيرة الداخلية البريطانية: تنظم “داعش” ليس دينا ولا إسلاميًا

تنظيم داعش

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء، إن ‏تنظيم “داعش” ليس دولة ولا إسلاميا”، مؤكدة على أنه يجب ‏العمل لتدمير هذا التنظيم.‏

وفي كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في برمنجهام، قالت الوزيرة البريطانية إنه ‏إذا تم السماح بتنظيم متطرف بتشكيل دولة في الشرق الأوسط، فسيكون هناك خطر كبير ‏على بريطانيا، مع احتمال استخدام أسلحة بيولوجية ضد أعدائها.‏

وهاجمت الوزيرة عناصر التنظيم الإرهابي الذين قتلوا موظف الإغاثة الإنسانية ديفيد هينز، قائلة ‏‏”إنهم ليسوا مسلمين وليسوا دولة”.‏

وأكدت ماي في كلمتها اليوم الخطط الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي سيتم إدراجها في ‏البرنامج الانتخابي القادم للحزب لمكافحة التطرف.‏

وأوضحت ماي أن مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب سيسمح بمحاكمة المواطنين ‏البريطانيين الذين يشتركون في أنشطة إرهابية في الخارج،

وأشارت إلى أنه في حال أصبحت هذه المشاريع قانونا، فإنها ستتيح للشرطة القبض على ‏المشتبه بهم على الحدود، ومنع سفرهم والحصول على وقت أكبر للتحقيق معهم.‏

أ ش أ

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