أوباما: توقيع أفغانستان على الاتفاق الأمني مع أمريكا دعوة لتعزيز الشراكة الثنائية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن توقيع الولايات المتحدة وافغانستان اليوم على الاتفاقية الأمنية الثنائية هو بمثابة دعوة من الحكومة الأفغانية لتعزيز العلاقات التي تم العمل على دعمها على مدى الثلاثة عشر عامًا الماضية.

وأكد أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الاتفاق سيوفر للقوات الأمريكية الإطار القانوني اللازم لتنفيذ مهمتي استهداف فلول تنظيم القاعدة في أفغانستان وتقديم التدريب والمساعدة للقوات الأمنية الأفغانية فيما بعد عام 2014.

وأضاف أوباما أن التوقيع على الاتفاقية التي تقضي ببقاء أكثر من تسعة آلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان بعد نهاية عام 2014 سيساهم في تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وكابول عام 2012 وهو ما سيعزز المصالح المشتركة والوضع الأمني في أفغانستان على المدى الطويل.

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