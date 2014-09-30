أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوباما: توقيع أفغانستان على الاتفاق الأمني مع أمريكا دعوة لتعزيز الشراكة الثنائية

Google+ Print
أوباما: توقيع أفغانستان على الاتفاق الأمني مع أمريكا دعوة لتعزيز الشراكة الثنائية أوباما: توقيع أفغانستان على الاتفاق الأمني مع أمريكا دعوة لتعزيز الشراكة الثنائية

أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن توقيع الولايات المتحدة وافغانستان اليوم على الاتفاقية الأمنية الثنائية هو بمثابة دعوة من الأفغانية لتعزيز العلاقات التي تم العمل على دعمها على مدى الثلاثة عشر عامًا الماضية.

وأكد أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الاتفاق سيوفر للقوات الأمريكية الإطار القانوني اللازم لتنفيذ مهمتي استهداف فلول تنظيم القاعدة في أفغانستان وتقديم التدريب والمساعدة للقوات الأمنية الأفغانية فيما بعد عام 2014.

وأضاف أوباما أن التوقيع على الاتفاقية التي تقضي ببقاء أكثر من تسعة آلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان بعد نهاية عام 2014 سيساهم في تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وكابول عام 2012 وهو ما سيعزز المصالح المشتركة والوضع الأمني في أفغانستان على المدى الطويل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد