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بالفيديو..وزير البيئة: أتحدي أي خبير في إيجاد طاقة بديلة للفحم في صناعة الأسمنت

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بالفيديو..وزير البيئة: أتحدي أي خبير في إيجاد طاقة بديلة للفحم في صناعة الأسمنت بالفيديو..وزير البيئة: أتحدي أي خبير في إيجاد طاقة بديلة للفحم في صناعة الأسمنت

قال  الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إنَّ الحجم الذي نستطيع أخذه من قش الأرز حولي 300 ألف طن بينما  الكمية المتوقعة حوالى مليون طن، مضيفًا أن طاقة الرياح لهذا العام 40%مقارنة بالعام الماضي التي بلغت  10%علمًا أنه كلما زاد نسبة الرياح الساكنة زاد نسبة وجود سحابة سوداء .

أضاف الوزير، أنه يتحدي أي خبير في وجود طاقة بديلة للفحم فب صناعة الأسمنت، مُضيفًا أن مشكلة الفحم في النقل والمواني وانه لايجوز حرق الأسمنت بالغاز الطبيعي .

ومن ناحية أخري، قال مسؤول البنك الدولي، إننا نعمل مع المصرية أولًا لكي نحد من التلوث ثانيًا لكي نقدم تمويل ميسر حتي يسطيع شراء المعدات والات لتخفيض نسبة التلوث، كما أن التمويل يأتي من البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وقدرة 160مليون دولار وان البنك الاهلي هو البنك الرائد الذي ياخذ التمويل ويعيده للنشاة و التمويل عبارة عن 20%منحة لاترد و80%قرض ميسر ال20%بتاخدها الشركة بعد عام من التشغيل الناجح للتاكد ان الشركة حققت المعايير البيئة المطلوبة في تنفيذ المشروع.
> أضاف الوزير، أنه يتحدي أي خبير في وجود طاقة بديلة للفحم فب صناعة الأسمنت، مضيفًا أن مشكلة الفحم في النقل والمواني وأنه لايجوز حرق الأسمنت بالغاز الطبيعي.

وقال مسئول البنك الدولي، إننا نعمل مع الحكومة المصرية اولا لكي نحد من التلوث ثانيا لكي نقدم تمويل ميسر حتي يسطيع شراء المعدات والات لتخفيض نسبة التلوث بالإضافة إلي أن  التمويل ياتي من البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وقدرة 160مليون دولار وان البنك الاهلي هو البنك الرائد الذي ياخذ التمويل ويعيده للنشاة و التمويل عبارة عن 20%منحة لاترد و80%قرض ميسر ال20%بتاخدها الشركة بعد عام من التشغيل الناجح للتاكد ان الشركة حققت المعايير البيئة المطلوبة في تنفيذ المشروع.

 

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