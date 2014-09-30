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التضامن: مد ساعات العمل ببنك ناصر إلى السابعة مساء ولمدة يومين للحد من الزحام

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التضامن: مد ساعات العمل ببنك ناصر إلى السابعة مساء ولمدة يومين للحد من الزحام التضامن: مد ساعات العمل ببنك ناصر إلى السابعة مساء ولمدة يومين للحد من الزحام

قررت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي مد ساعات العمل بجميع فروع بنك ناصر الاجتماعي يومي 1 و2 أكتوبر 2014 حتي السابعه مساء، وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والحد من الزحام.
> كانت وزيرة التضامن قد قررت امس تقديم موعد صرف المعاشات المستحقة 10 اكتوبر الى اول اكتوبر للاسهام فى مساعدة الاسر فى تلبية احتياجاتها قبل العيد.

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