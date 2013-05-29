توزيع بطاقات إلكترونية للاجئين السوريين في مخيم جنوب تركيا لتسهيل خدماتهم

كتب : الأناضول منذ 25 دقيقة

وزعت الإدارة المحلية في قضاء "أكشاكالي"، التابع لمحافظة "شانلي أورفا" جنوب تركيا بطاقات إلكترونية على اللاجئين السوريين المقيمين بمركز سيلمان شاه، لاستضافتهم.

وأفاد قائم مقام أكشاكالي "أيوب فرات"، في بيان له، أنَّ البطاقات الإلكترونية تحمل صورة اللاجئ السوري وبصمته، إضافة إلى ارتباطها بنظام الشيفرة العمودية، وذلك لتسهيل خدمة اللاجئين السوريين وتنظيم أمورهم في المخيم.

يذكر أنَّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أعلنت في آخر إحصائية لها أنَّ عدد المدنيين السوريين الذين فروا من بلادهم هرباً من الصراع، قد تجاوز المليون ونصف المليون.