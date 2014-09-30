غلق مركز طبى شهير لمخالفته لوائح المنشآت الطبية بشبرا الخيمة

أصدر الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، قرار بإغلاق مركز طبي شهير بشبرا الخيمة، يحمل اسم مركز الحمد للنساء والتوليد لمدة 3 شهور، بعد ثبوت مخالفة المركز للإشتراطات اللازمة للمنشات الطبية وعدم وجود عناية مركزه .

وأكد الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجية، أنه تم اجراء عملية استئصال رحم سيده دون موافقة كتابية من الزوج، داخل هذا المركز، وتم إحالة الطبيب المتورط في الواقعة بالمركزإلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامه للأطباء.

وكان موظف، اتهم طبيبًا بالمركز بإجراء ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبى المشار اليه وعقب الولادة اكتشف الزوج أن زوجته أصيبت بنزيف شديد نتيجة استئصال الرحم، ووجود فوطة طبية مكانه، وتم إسعافها ونزع تلك الفوط الطبية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من “عصام. م” بأنه توجه لأحد المراكز الطبية الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته، 40 سنة، ربة منزل، وعقب الولادة حدث لها نزيف ومضاعفات، وتم نقلها لمستشفى المطرية التعليمى، وبالكشف عليها تبين عدم وجود الرحم وأنه تم استئصاله عقب الولادة ووجود فوطة طبية مكان الرحم لوقف النزيف، وتم إسعافها ونزع تلك الفوطة الطبية واتهم مالك المركز بالإهمال الجسيم أثناء الولادة واستئصال الرحم دون علمه، ودون موافقته.