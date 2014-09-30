للمرة الأولى إقامة مسابقات للشباب والأطفال بالدورة 23 لمهرجان الموسيقى العربية

وافقت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا على إقامة مسابقات للشبابا والأطفال ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية،و المقرر إقامته فى الفترة من 1 حتى 9 نوفمبر القادم على مسارح الاوبرا .

وتقدم المسابقة الاولى للشباب من سن 17 حتى 35 عام ،وتدور حول الغناء العربى القديم والمعاصر، حيث يؤدى المتسابق اغنية تراثية واخرى من اختياره ،ويمكن للمتقدمين اداء المسابقة بمصاحبة عازف عود توفره ادارة المهرجان بناء على طلب المتسابق، هذا الى جانب مسابقة اخرى للعزف على الة البزق، حيث يعزف المتسابق عملين من تراث الموسيقى العربية، بالاضافة الى لحن من اختيار، وتم رصد جوائز بقيمة 22 الف جنيه لثلاثة فائزين ،منها عشرة الاف جنيه للفائز الاول ،وسبعة الاف جنيه للفائز الثانى، وخمسة الاف جنيه للفائز بالمركز الثالث .

اما القسم الثانى فيخصص للاطفال من سن 6 الى 14 عام، ويؤدى المتسابق خلاله اغنية تراثية ،واخرى من اختياره، ولاول مرة تم استحداث مسابقة للعزف على الة القانون تهدف الى ابراز المستوى التقنى للمتسابق،و يترك له حرية اختيار عزف مؤلفات من التراث العربى او اعمال شرقية معاصرة ،وتم رصد جوائز بقيمة عشرة الاف جنيه لثلاثة فائزين، يحصل الاول منها على خمسة الاف جنية ،و الثانى على ثلاثة الاف جنيه ،والفى جنيه للفائز الثالث .

على جانب اخر تم تحديد موضوعات الابحاث التى تناقش خلال المؤتمر المصاحب ،وهى الظواهر الغنائية المعاصرة لفظاً وتلحينا واداءً فى العقد الاخير وفى ظل المتغيرات السياسية ، الموسيقى الروحية فى حياتنا المعاصرة ، الموسيقى وتشكيل وعى الطفل من خلال دور المؤسسات التعليمية والثقافية ووسائل الاعلام والمجتمع المدنى ، سبل اعادة الموسيقى العربية الى مسارها مع رصد الحالات الايجابية ، رصد وتصنيف الايقاعت الشعبية لكل دولة مشاركة على ان ترسل الابحاث على البريد الاليكترونى للمهرجان موضحاً فيها بيانات الباحث info.festivals32@gmail.com .