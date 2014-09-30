اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب عيد الأضحى لوضع للترتيب لعقد مؤتمر مصر الإقتصادي

قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء انه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لوضع الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر مصر الإقتصادى، المقرر له فى نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الاجتمع الذي عقده المهندس ابراهيم محلب اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادى، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولى، والإستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتى لمراجعة الخطوات التى تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادى، كوننا شركاء وأن فكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعى، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفًا أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل إنعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الإستثمار، مع الإصلاح التشريعى المطلوب.

وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة إجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد إجتماعات أخرى مع الجانبين السعودى والإماراتى، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلى الوزارات المعنية.

كما أشارت الأهوانى إلى أنه من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد على أن هناك إستقرارًا سياسيا وإقتصاديا فى البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الإقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الإستثمارات.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن وضع مصر على الخريطة الإستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف نسعى لتحقيقه حاليًا، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية فى صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الإقتصادية المصرية.

أ ش أ