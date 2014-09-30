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محلب يبحث مع وزير الدولة الإماراتي ترتيبات «مؤتمر مصر الاقتصادي»

  • مصر
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عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده فبراير المقبل بشرم الشيخ، وذلك في حضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

وأكد محلب أن الاجتماع يأتي لمراجعة الخطوات التى تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى، مضيفا: «فكرة المؤتمر جاءت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح ».

وشدد رئيس الوزراء على أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعي، هو مفتاح نجاح المؤتمر، موضحا أن نجاح المؤتمر سيكون قبل انعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعي المطلوب.

وقال محلب إنه سيتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتى، أن نجاح المؤتمر أصبح حتميا، ليؤكد على مظهر مصر الجديدة التى رأيناها في نيويورك، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها في المؤتمر الاقتصادى.

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية خاصة بالمؤتمر، وعُقدت عدة اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء، واجتماعات أخرى مع الجانبين السعودي والإماراتي، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية.

وأشارت الأهواني إلى أن من أهم أهداف المؤتمر إرسال رسائل واضحة، بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد أن هناك استقرارا سياسيا واقتصاديا في البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الاستثمارات.

من ناحية أخرى، أكد هانى قدري، وزير المالية، أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف نسعى لتحقيقه عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية في صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية.

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