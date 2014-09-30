أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الحركة الوطنية»: مقاطعة المنتجات التركية رسالة غضب شعبي ضد أردوغان

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن دعوة مقاطعة المنتجات التركية والتي تنطلق من «الجبهة المصرية»، هدفها توصيل رسالة لـ«الباب العالي» الذي يحكم في أسطنبول بأن هناك غضب شعبي في الشارع المصري، بسبب ممارسات رئيسهم رجب طيب أردوغان ضد .

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، «إننا ندرك أن الشعب التركي، عريق وأصيل، لكن إدارتة الحاكمة يبدو أنها تجهل حجم مصر ومكانتها الدولية، وتجهل عزيمة المصريين وقدرتهم على صنع المستحيل، وبالتالي فهي إداره فاشلة ليس لديها حتى الحس السياسي الذي يؤهلها لبناء علاقات دولية متوازنة، خاصة مع دول الجوار».

وأوضح ان ما يفعله ويقوله الرئيس التركي ضد مصر ورئيسها «يعكس حاله الارتباك والقلق التي يعيشها، ومما يزيد من غضبه وارتباكه تحلي الرئيس عبدالفتاح وحكومته بصمت الحكماء تجاه أقواله الطائشة، وعدم الرد على بذاءاته، مما يعكس حاله الثقة بالنفس لدى الرئيس والحكومة المصرية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه