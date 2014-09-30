«الحركة الوطنية»: مقاطعة المنتجات التركية رسالة غضب شعبي ضد أردوغان

قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن دعوة مقاطعة المنتجات التركية والتي تنطلق من «الجبهة المصرية»، هدفها توصيل رسالة لـ«الباب العالي» الذي يحكم في أسطنبول بأن هناك غضب شعبي في الشارع المصري، بسبب ممارسات رئيسهم رجب طيب أردوغان ضد مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، «إننا ندرك أن الشعب التركي، عريق وأصيل، لكن إدارتة الحاكمة يبدو أنها تجهل حجم مصر ومكانتها الدولية، وتجهل عزيمة المصريين وقدرتهم على صنع المستحيل، وبالتالي فهي إداره فاشلة ليس لديها حتى الحس السياسي الذي يؤهلها لبناء علاقات دولية متوازنة، خاصة مع دول الجوار».

وأوضح ان ما يفعله ويقوله الرئيس التركي ضد مصر ورئيسها «يعكس حاله الارتباك والقلق التي يعيشها، ومما يزيد من غضبه وارتباكه تحلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته بصمت الحكماء تجاه أقواله الطائشة، وعدم الرد على بذاءاته، مما يعكس حاله الثقة بالنفس لدى الرئيس والحكومة المصرية».