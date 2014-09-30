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«خفاجي» يعلن تأسيس جبهة لإطلاق ثورة جديدة في 25 يناير

  • مصر
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أعلن دكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، تأسيس كيان ثوري جديد تحت اسم «جبهة التحرير المصرية»، مؤكدًا أن الثورة لم تحقق أهدافها التي قامت من أجلها.

وأعلن في بثه من مقر إقامته بتركيا، رفضه محاولات البعض التفاوض والمصالحة مع النظام الحالي، مطالبا من سماهم «قوى 25 يناير» بالتوحد لعودة الثورة إلى الميدان.

وأضاف «أدعو جميع القوى الحرة داخل وخارجها إلى التعاون من أجل ثورة شاملة في مصر تنطلق شرارتها قبل أو مع الذكرى الرابعة لـ25 يناير في 2015، لتنهي حالة التفرق والخصام في المجتمع، وتخلص مصر من الدولة العميقة الظالمة التي تعبر عن نفسها».

وأشار «خفاجي» إلى أن الجبهة المزمع تكوينها هدفها «استعادة حراك الثورة على أساس جديد، وأن تنطلق مصر في مسار ثورى حقيقي شامل جديد عبر مصالحة مجتمعية شاملة، واستعادة روح الأخوة المصرية التي غابت شهورًا طالت على جميع الأحرار»، على حد تعبيره، داعيًا الجميع إلى مساندة الجبهة الجديدة.

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