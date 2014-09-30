الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا على بعض المناطق مع ظهور بعض السحب شرقا وعلى الجزر غربا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غربا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية ليلا وفي الصباح الباكر وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام قد تصل أحيانا 36 كم/ساعة خلال ساعات الصباح.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 38 27 70 25 .

> دبي 37 29 70 30 .

> الشارقة 38 28 75 30.

> عجمان 37 28 75 30 .

> أم القيوين 37 29 75 30 .

> رأس الخيمة 38 28 75 35 .

> الفجيرة 35 27 75 55 .

> العين 37 26 75 25 .

> ليوا 38 25 75 20 .

> الرويس 36 28 80 30 .

> السلع 37 27 85 35.

> دلما 36 30 75 45 .

> طنب الصغرى 36 30 80 45 .

> طنب الكبرى 36 30 80 45 .

> أبوموسى 37 30 80 40.



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