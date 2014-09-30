تمديد ساعات عمل "مترو #دبي" يوم الجمعة لاستيعاب زوار "جيتكس شوبر"

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أنه تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تمديد ساعات عمل مترو دبي يوم الجمعة في 3 أكتوبر المقبل لاستيعاب الأعداد الهائلة المتوقعة من زوار معرض "جيتكس شوبر 2014" الذي سوف يُسدل الستار على فعالياته في 4 أكتوبر.

وقال مركز دبي التجاري العالمي إن المترو سيبدأ العمل يوم الجمعة من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل ..مضيفاً 4 ساعات إلى ساعات عمل المترو يوم الجمعة والتي تبدأ عادة الساعة 2:00 بعد الظهر.

وقد شهد معرض جيتكس شوبر فعالية التسوق الكبرى للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة تدفق عشرات الآلاف من الزوار منذ انطلاقتها السبت الماضي في مركز دبي التجاري العالمي الذي لا يبعد سوى خطوات معدودة عن محطة مترو المركز التجاري العالمي.

وأعربت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس بمركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة لمعرض "جيتكس شوبر" عن سعادتها للتسهيلات الكبيرة المتاحة أمام زوار المعرض مقدمة الشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات بالنيابة عن مركز دبي التجاري العالمي على زيادة عدد ساعات عمل المترو يوم الجمعة .

وقالت انه مع تزايد أعداد زوار جيتكس شوبر كل عام نجد أن مترو دبي يواصل تقديم خيار مريح يسهل على الزوار وصولهم إلى الحدث ومغادرتهم إياه عوضاً عن قيادة السيارة.

وفي المقابل يتيح مركز دبي التجاري العالمي مواقف عديدة وواسعة للسيارات تلبي حاجة الزوار الراغبين بالوصول إلى المعرض في سياراتهم.

ويؤكّد القائمون على الحدث في ظل الإقبال الهائل من الزوار واتساع عمليات الشراء أنه لا خشية من نقص المعروض من المنتجات نظراً للمشاركة القوية بالمنتجات المتنوعة الوفيرة والأسعار التي لا نظير لها والعروض الترويجية على أكثر من 30 ألف منتج يعرضها ما يزيد على 100 شركة عارضة من شركات التجزئة والعلامات التجارية البارزة .

وستتواصل فرص الفوز المتاحة أمام زوار "جيتكس شوبر" للحصول على عدد من الجوائز المذهلة، ويتضمن الحدث فعاليات ترفيهية وتفاعلية متنوعة .