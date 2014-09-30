ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

جولة جديدة انتهت من الدوري الإنجليزي وينشر FilGoal.com ترتيب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

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و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وقفز فادي فادي وفريقه " AL KING HAZARD " من المركز الخامس إلى صدارة الترتيب برصيد 356 بعد نهاية ست جولات من الدوري الإنجليزي.

وجاء شريف سعد وفريقه " riseman" في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الأول، برصيد 352.

في المركز الثالث عمر عمارة وفريقه " The Gunners" برصيد 351.

وحل محمود زكي وفريقه " OoOoKa" في المركز الرابع بعد جمع 350 نقطة.

بينما جاء مو كازلو وفريقه " C-GanG" برصيد 350 نقطة في المركز الخامس على سلم الترتيب.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasy فكونوا دائما على الموعد.