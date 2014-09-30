أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

Google+ Print
ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

جولة جديدة انتهت من الدوري الإنجليزي وينشر FilGoal.com ترتيب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

تعرف علي تفاصيل دوري FilGoal.com وأنضم إلى أكثر من 1000 متسابق

و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وقفز فادي فادي وفريقه " AL KING HAZARD " من المركز الخامس إلى صدارة الترتيب برصيد 356 بعد نهاية ست جولات من الدوري الإنجليزي.

وجاء شريف سعد وفريقه " riseman" في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الأول، برصيد 352.

في المركز الثالث عمر عمارة وفريقه " The Gunners" برصيد 351.

وحل محمود زكي وفريقه " OoOoKa" في المركز الرابع بعد جمع 350 نقطة.

بينما جاء مو كازلو وفريقه " C-GanG" برصيد 350 نقطة في المركز الخامس على سلم الترتيب.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasy فكونوا دائما على الموعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع