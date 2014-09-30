«السياحة» تشن حملات تفتيش على شركات النقل والليموزين

قالت وزارة السياحة إنها تواصل حملاتها المستمرة على الشركات السياحية المالكة لمركبات النقل السياحي والليموزين، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي والاشرافي على الشركات السياحية العاملة في مجال النقل السياحي والمالكة لمركبات سياحية، وتنفيذا لتكليفات وزير السياحة هشام زعزوع بشأن أحكام الرقابة على الشركات والارتقاء بمنظومة العمل السياحي والحد من حوادث الطرق.

كانت الوزارة قد كشفت في بيان لها عن نتائج أعمال لجان التفتيش على الشركات السياحية المالكة لمركبات النقل السياحي والليموزين وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية يونيو الماضي، حيث أسفرت النتائج عن التفتيش على عدد 156 شركة سياحية منها 111 شركة بمحافظات القاهرة الكبرى، 23 شركة بمحافظة جنوب سيناء ،22 شركة بمحافظات وجه بحري وذلك للشركات السياحية العاملة في مجال النقل السياحي والليموزين .

ورصدت لجان التفتيش 35 شركة مخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 77 لعدم تواجدها بالمقر المرخص ومخالفات أخرى، و6 شركات مخالفة للإخلال بالحد الادنى لعدد المقاعد المسموح به لممارسة نشاط الليموزين، و41 شركة مخالفة لعدم تحديث بيانات الشركة بمركز معلومات الإدارة العامة للتفتيش السياحي من حيث السائقين ورفع السيارات التي تم تكهينها.