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السعودية تعلن عن تسهيلات واستثناءات إضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل

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السعودية تعلن عن تسهيلات واستثناءات إضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل السعودية تعلن عن تسهيلات واستثناءات إضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل

كتب : محمد كامل منذ 6 دقائق

أعلنت سفارة بالقاهرة أن وزارة العمل السعودية قدمت عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة، مؤكدة أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 3 يوليو 2013 ، علماً بأن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنهاء هذه المهلة.

وأكدت السفارة أن من أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من ابريل 2013، إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل، الذين عليهم بلاغات هروب، أو انتهت صلاحية اقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر"، ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة.

وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.

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