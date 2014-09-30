26 مركزاً صحياً تبدأ العمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن

اكد مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالعاصمة المقدسة الدكتور فاضل طرابلسي انه بدعم وبتوجيهات مستمرة من قبل المدير العام لصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد السلام نور ولي ومساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري انطلق العمل بدءا من امس وحتى يوم الخامس عشر من الشهر الحالي ب 26 مركزا صحيا داخليا داخلة ضمن اطار برنامج الحج تعمل جميعها على تقديم اجل وارقى الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج حيث سيكون عملها على مدار الاربع والعشرين ساعة على فترتي دوام بواقع 12 ساعة لكل فترة، حيث تم الوقوف على تلك المراكز والتأكد من جاهزيتها وتوفر جميع ماتتطلبة من ملزمات واجهزة وكوار طبية.

واشار الدكتور طرابلسي بأن تلك المراكز هي مركز صحي الاسكان والزهراء والمنصور ومركز صحي مخطط الامير احمد الخالدية والهلال الأحمر والرصيفة والعتيبية والمعابدة وايضا مركز صحي العزيزية الشرقية وجبل النور والعدل والملاوي وشارع الحج وكذلك مركز صحي الكعكية وقوز النكاسة والعوالي وجرول والخنساء بالاضافة الى مركز صحي الهجلة والسليمانية والحفائر والعزيزية الغربية واخيرا مركز صحي الزاهر والهجرة والهنداوية والمقرح.

واوضح الدكتور فاضل بأن خطة تشغيل المراكز الصحية غير المعتمد تشغيلها ضمن برنامج الحج سوف يكون عملها بنظام الأعياد أسوة بالمتبع من كل عام وذلك بتشغيل المركز من خلال تكليف الحد الأدنى من القوى العاملة خلال فترة الاجازة الرسمية من 1435/12/5 ه حتى 1435/12/15 ه وفقا لمواعيد الدوام الرسمية لتلك المراكز. من جهته شدد الدكتور فاضل على جميع المكلفين بالستة والعشرين مركزا بالمراكز المذكورة وكذلك المراكز غير المعتمد تشغيلها ضمن برنامج الحج على اهمية بذل الجهود ومضاعفتها من اجل الوصول للغاية المرجوة وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام على اكمل وجه مؤكدا بأنه لن يقبل اي تقصير في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.