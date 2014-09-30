ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص تخصص في السرقة بالإكراه بأسيوط

نجحت مباحث مركز أسيوط في ضبط 3 اشخاص ضمن تشكيل عصابي مكون من 6 اشخاص تخصصوا في السرقه بالاكراه على الطرق .

تلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد تقدم “م . م . ص ” 29 سنة مندوب مبيعات ومقيم منطقة شركة فريال مدينة أسيوط بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية بالإستيلاء علي السيارة رقم 546 ق ل ب نقل التابعة للشركة بالطريق الفرعي موشا/أسيوط ـ دائرة المركز عقب الانتهاء من توزيع كمية من السجائر بناحية مركز الغنايم.

وتمكنت مباحث مركز أسيوط برئاسة الرائد محمد مجدي من تحديد شخصيات مرتكبي الواقعة وهم “أبو ضيف ج . س “30 سنة نقاش ومقيم قرية موشا و ” هانى م . س “30 سنة مقاول ومقيم قرية المطيعة و ” محمود . م . م “25 سنة فلاح ومقيم قرية موشا و ” حسين ف . ف ” 27 سنة فلاح ومقيم قرية موشا و ” محمود ف . م “30 سنة ميكانيكى ومقيم قرية المطيعة و ” أحمد هـ . ع ” 27 سنة عاطل ومقيم قرية موشا، حيث كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه على الطرق مستخدمين أسلحة نارية والسيارة رقم 7657 ملاكى أسيوط ماركة جيلى إم جراند سوداء اللون خاصة بالمتهم الثانى .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول والثانى والخامس وبحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل رقم 57037 وهاتف محمول ومبلغ مالى 5700 جنيه وبحوزة الثانى السيارة المستخدمة فى الواقعة والخامس مشترك في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة .

وبتطوير مناقشة المتهمين أعترفا بارتكاب واقعة محضر إدارى مركز أسيوط لسنة2014م عن بلاغ المدعو ” إيهاب م . ر ــ سرقة سيارة بالإكراه، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .