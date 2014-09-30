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خصومة ثارية بين عائلتين تتسبب في إتلاف برج كهرباء بأسيوط

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خصومة ثارية بين عائلتين تتسبب في إتلاف برج كهرباء بأسيوط خصومة ثارية بين عائلتين تتسبب في إتلاف برج كهرباء بأسيوط

 

تسببت خصومة ثارية بين عائلتين بمركز ديروط بأسيوط في إتلاف برج كهرباء ، بعد ان تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم، وأدى ذلك إلي تهتك الاسلاك واتلاف البرج .

تلقي مركز شرطة ديروط بلاغا من محمد ح . م سن 44 مشرف فني بقطاع كهرباء المنيا والمفوض من الشركة المصرية لنقل للكهرباء بالمرور علي الشبكات بأنه حال مروره علي أبراج الكهرباء بناحية منشأة ناصر صنبو ـ دائرة المركز .

وتبين وجود تهتكات بأسلاك كهرباء البرج رقم 137 [فائق الجهد 500 ـ أسيوط / ملوي]، وأرجع ذلك إلي وجود خلافات بين عائلتي [أولاد مدني ـ أولاد هريدي] بذات الناحية وقيام أفراد العائلتان بإطلاق أعيرة نارية مما أدي إلي تهتك السلك، مما يؤدي الي انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة ومن ثم تم اتخاذ اللازم للمحافظة علي عدم انقطاع التيار الكهربائي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك

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