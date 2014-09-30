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بريجيت باردو تحتفل بعيد ميلادها الـ80

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الثلاثاء 30-09-2014 14:06

احتفلت النجمة الفرنسية الشهيرة Brigitte Bardot بعيد ميلادها الـ80 بوجود 3 أصدقاء وزوجها، في دارتها في سان تروبيه في كوت دازور (جنوب شرق فرنسا) التي تعيش فيها مع حيواناتها بعيداً من أضواء الإعلام.

واللافت في عيد الـ80، أن النجمة التي خطفت الأضواء لأعوام كثيرة لم تتلقى أي هدية في عيدها، لكن في المقابل، وضعت 250 باقة ورد أمام دارتها من المعجبين.

وبدورها طلبت Bardot التي تدافع بشغف عن قضايا الرفق بالحيوان، من محبيها عبر أثير إذاعة "أوروب 1" أن "يذهبوا إلى أقرب ملجأ لتبني حيوان وأن يأكلوا كمية أقل من اللحم"، بدلاً من تقديم الهدايا.

وتلقت Bardot نسخة خاصة من المجلة التي تحررها، تتضمن رسائل من شخصيات من أوساط التمثيل والتلفزيون ومسؤولين عن منظمات تعنى بالحيوانات ساعدتها جمعيتها.

يذكر أن Brigitte Bardot، المولودة في 28 أيلول (سبتمبر) 1934 شاركت في نحو 50 فيلماً، من الإنتاجات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ولكنها إعتزلت الفن ووضعت حداً فجأة لمسيرتها السينمائية سنة 1973 لتكرس وقتها لقضايا الرفق بالحيوان.

 

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