عاصي الحلاني: اتُّهمت بالإساءة للمرأة المغربية بسبب كيد أولاد الكار

دمشق-أروى الباشا

أكّد النّجم اللّبناني عاصي الحلّاني أن لا علاقة للفن بقناعاته السّياسيّة، وأنّه يغنّي بالبلد العربي اتي يريدها بغض النّظر عن مواقف الحُكّام فيها، وأضاف "كلنا شركاء في البلاد والوطن الاختلاف جب ألا يفسد للود قضيّة، ولم أغنِّ ولا مرّة لرئيس دولة مجبراً لا أحد يستطيع أن يجبرني".

وتحدّث الحلّاني عن الأوضاع السياسيّة في السّاحة العربيّة، خلال برنامج الحكم مع وفاء الكيلاني، واعتبر أنّ المرحلة المُقبل عليها العالم العربي، مختلفة تماماً عن المرحلة السابقة، وأنّ هناك تهديد كامل للمنطقة، وأضاف "أطالب بتمويل الجيش اللبناني ليكون قادراً على صد الهجمة التكفيريّة على العالم، يجب أن نكون في حالة استعداد لـ"الذئب الكاسر" وهو ما يقصد به "داعش".

وأضاف الحلاني "الشعب السوري واللبناني واحد، وما يجري في سوريا يؤلمنا، وكلّنا أهل فشقيقي متزوج من سوريّة، وشقيقتي متزوّجة من سوري، ولن أقصّر بمساعد اللاجئين السّوريين إن طُلب منّي ذلك بصفتي سفير للنوايا الحسنة.

وعن جديده، كشف الفنان اللبناني، أنّه يقوم حالياً بتحضير أغنية للعراق من المفترض أن تنزل هذا الأسبوع "صباح الخير يا الغالي".

وعن لقب "فارس الغناء العربي"، قال الحلاني "تربّيت على هذا اللقب وأنا أحبّه جداً لأنّ أي شخص فقير أو غني أو شهم أو كريم، من الممكن أن يكون فارساً، أحب هذا اللقب لأنّه يشبهنني كثيراً، وأنا بالأساس أمارس هواية ركوب الخيل ولدي حب تربية الخيل".

وعن اتّهامه بالإساءة للمرأة المغربية في أغنية "الساطا"، قال النجم اللبناني "لم أقصد أبداً الإهانة ما عاذ الله، ولم أكن أعرف أنّ هذه الكلمة تحمل معنى سيء لدى بعض المناطق في المغرب، فمن منطقة لمنطقة تتغيّر معاني المفردات"، وأضاف "من تقديري للمغرب أحببت أن أقدّم لهم أغنية بلهجتهم، وكان الهدف نشر الأغنية واللهجة في العالم العربي، وأعتقد أن كيد أولاد الكار هو من حرّض على اتّهامي بالإساءة".

وعن توجّه ابنته للغناء، قال عاصي "الخيار لابنتي في مجال الغناء لا أحب أن أمنعها عن شيء تريده، من الأفضل أن يكون الغناء برضاي و مراقبتي، أفضل من أن تغنّي رغماً عنّي".

وتحدّث عاصي عن علاقته بزوجته، وأكّد أنّه لم يخنها ولا مرة في حياته، في الوقت الذي أكّد فيه أنّ غيرة زوجته عليه معقولة جداً وواعية وأنّها تقدّر ظروف عمله، فيما نفى عاصي تلقّي زوجته "كوليت" لعرض غنائي، فيما كشف أنّها تلقّت عرضاً للمشاركة ببطولة فيلم في مصر.

وكشف الحلاني عن قصّة حبّه وتعارفه على زوجته، فقال "التقيت بها صدفة في كواليس أحد الاستديوهات، وكنت أريد أن أكلّمها بأي طريقة، فعرضت عليها تصوير فيديو كليب "واني مارق مريت"، ووافقت، وبعدها بدأت العلاقة بيننا"، فيما لفت إلى أنّ علافته بكوليت هي قصّة عشق مستمر بعد 18 سنة زواج بينهما.

وفي سياق آخر، تحدّث الحلاّني عن سبب عدم لجوئه للقضاء بعد استغلال اسمه في فضيحة جنسية في أحد الوسائل الإعلاميّة، وقال "لا أريد شوشرة شعرت أنّ الموضوع سيتضخّم ويأخذ أكثر من حجمه إن تحدثّت عنه في الإعلام، وأنا لا أرد على الشائعات عادةً".

فيما اعتبر الحلاني أنّ برنامج "ذا فويس" هو أجمل تجاربه في الحياة على مستوى البرامج، مؤكّداً على علاقات المحبة والاحترام بينه وبين الفنانين المشاركين في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم، فيما لفت إلى أنّ الناس تفاجؤا بشخصيته العفويّة جداً في "ذا فويس".