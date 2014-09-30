The Equalizer يتصدّر المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم The Boxtrolls في المرتبة الخامسة حيث حصد 5.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Lucy من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن سجّل 11.1 مليون دولار، دخل الفيلم الصيني Dearest في المرتبة الثالثة حاصداً 13.5 مليون دولار، ودخل فيلم The Equalizer مباشرة في المرتبة الثانية مع 17.8 مليون دولار وبقي فيلم The Maze Runner في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي حيث حصد 27.5 مليون دولار.

في أميركا، بقي فيلم Dolphin Tale 2 في المرتبة الخامسة مع 4.7 مليون دولار، وتراجع فيلم This is Where I Leave You من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 6.8 مليون دولار، ودخل فيلم The Boxtrolls في المرتبة الثالثة حيث حصد 17.2 مليون دولار، وتراجع فيلم The Maze Runner من المرتبة الأولى الى الثانية مع 17.4 مليون دولار ودخل فيلم The Equalizer مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 34.1 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Let’s Be Cops من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 2651 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم A Walk Among the Tombstones الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 4173 شخص، ودخل فيلم Two Night Stand في المرتبة الثالثة مع 4349 مشاهد، وتراجع فيلم The Maze Runner من المرتبة الأولى الى الثانية مع 8396 مشاهد ودخل فيلم The Equalizer مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14065 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Captive في المرتبة الخامسة حيث شاهده 9907 شخص، وتراجع فيلم A Walk Among the Tombstones من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن شاهده 11045 شخص، وبقي فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الثالثة حيث شاهده 11200 شخص، وتراجع فيلم The Maze Runner من المرتبة الأولى الى الثانية مع 43340 مشاهد ودخل فيلم The Equalizer مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 72987 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم Deliver Us from Evil حيث حصد 275 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الرابعة حاصداً 389 ألف جنيه، وتقدم مجدداً فيلم " جوازة ميري " من المرتبة الخامسة الى الثالثة بعد أن حصد 773 ألف جنيه، وتراجع فيلم " الحرب العالمية الثالثة " من المرتبة الأولى الى الثانية مع 896 ألف جنيه وعاد فيلم " الفيل الأزرق " الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 921 ألف جنيه.