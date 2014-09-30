راغب علامة يرتدي قميص جو رعد

علّق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفنان راغب علامة الذي يظهر في كليبه الأخير "حبيب ضحكاتي" وهو يرتدي قميصاً مزركشاً سبق للفنان جو رعد أن نشر صورته على "إنستغرام" منذ أكثر من ستة أشهر وهو يرتديه.

وتساءل كثيرون حول ما إذا كان راغب قد انتبه إلى أنّ جو قد سبقه إلى ارتداء القميص، وعمّا إذا كان الفنانون لا يمتلكون عقدة الفنانات اللواتي يعتبرن أنّ ارتداءهن فستاناً سبق لزميلة لهنّ ارتداؤه هو انتقاص من بريستيج النجومية.

ويبدو أن ثمة إجماع أن القميص كان يليق بجو أكثر من راغب، خصوصاً أنّ هذا الأخير معروف بتحفّظه في اتباع الموضة، وابتعاده عن القمصان المزركشة، التي باتت موضة يخشى اتباعها الكثير من الفنانين لما تتطلبه من جرأة لارتدائها.