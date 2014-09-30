سابين شقيقة سيرين عبد النور لنادين الراسي: لا تنسي أنك أيضاً مطلقة

بيروت_ سيدتي نت

ردّت السيدة سابين نحاس شقيقة الفنانة سيرين عبد النور على الفنانة نادين الراسي، بعد قيامها بالهجوم على سيرين مرات عدة كان آخرها مع الزميلة باتريسيا هاشم في برنامجها الإذاعي "بصراحة"، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك رداً على تلميح الراسي إلى أن سيرين عاشت جواً أسرياً مرتبكاً بسبب طلاق والديها "عن جد الإناء ينضح بما فيه!!! أول مرّة يستفزني كلام الست نادين الراسي! يا مدام اذا الاهل مطلقين مش معناتها الاولاد ما حدا تعبان بتربايتهم! يا ست انت ما في نقص بعيلتك على اساس!!! بس أنت وأختك مطلقين ولا نسيتي!(الطلاق مش عيب) عم بتخبصي كثير عيب! يا ريت تتذكري مين نحنا وتربايتنا بتعرفي منيح!!! أحترمي حالك عيب. فكرك عم بتبرري موقفك من الحكي يلّي حكيتي قبل كرمالك عم بتسودي موقفك... رحمي حالك!!".

وكانت نادين قدّ ردّت على سيرين في برنامج "بصراحة" بعد الهدنة غير المعلنة بينهما مستذكرة الرسالة التي أرسلتها مباشرة على الهواء إلى سيرين في برنامج "ولا تحلم" مع نيشان، بعد أن بادرت للاتصال بها فلم ترد ولم تقم بالمبادرة حتى هذه اللحظة بحسب نادين.

وعما إذا كانت نادين قد ندمت على كل الكلام الجميل الذي قالته عن سيرين في الحلقة وعما إذا كانت تندم على إعطاء قيمة كبيرة لفنانين لا يقدرون انسانيتها وأخلاقها العالية، أجابت "صحيح حصل إتصال من مايا حداد صديقة سيرين للكاتبة نادين جابر صديقتي واتفقتا أن تقرّبانا من بعض وألا يتم إدخال الصحافة بالموضوع، واتصلت بي نادين على أبو ظبي واتفقت معها على الموضوع وأكدتُ لها أن لا مشكل حقيقي بيني وبين سيرين فقد افتعل البعض لنا مشكل! وحين أطلّيت مع نيشان تكلمت بكل طيبة قلب حتى تظهر هذه الهدنة لكل من يريد أن يصب الزيت على النار، وقد تفاجأت بعد الرسالة القصيرة التي ارسلتها لها وبعد كل الكلام الذي قلته عنها، بسيرين ترد وتسألني عن هوية مُرسل الرسالة؟ أولاً أنا كتبت إسمي في الرسالة وأتخيل أن إسم نادين الراسي معروف! ولكن كل شخص يتصرف بحسب أخلاقه، ففي النهاية هناك بيت نخرج منه إلى الحياة، ومربى نترباه، وعمر وسنوات تتعب والدتك عليك لتعلمك! فلا يمكن لأحد أن يغير كل ذلك بين ليلة وضحاها! فالإناء ينضح بما فيه، ويظهر بتصرفات كل انسان، العائلة والمجتمع اللذين تربي فيهما ، ويظهر إذا كانت عائلة كاملة أو فيها نقص! والموضوع أصبح اليوم متأخراً جداً، فلا انتظر اليوم نهائياً جواباً منها! وقالت أنها لم تصلها رسالة مني، أو أنها وصلتها ولم ترد! ولكنها ردت وقالت لي "مين؟" مع أني ارسلت إسمي و"اسم نادين الراسي ما في منو إثنين! ولن يكون... فليطمئنوا! هني يلحقوا على واحدة! وأبو زيد خالهم!" بحسب نادين.