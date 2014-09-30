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كاظم الساهر ضيف السهرة الرابعة من "ستار أكاديمي"

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كاظم الساهر ضيف السهرة الرابعة من "ستار أكاديمي" كاظم الساهر ضيف السهرة الرابعة من "ستار أكاديمي"

الثلاثاء 30-09-2014 16:39

يحلّ قيصر الغناء العربي كاظم الساهر ضيفاً مميّزاً في السهرة الرابعة من "ستار أكاديمي" هذا الخميس.
أكاديميّة الفنّ والنجوميّة، التي تحرص دائماً على استضافة كبار نجوم الفنّ في العالم العربي، تستقبل القيصر هذا الأسبوع، ليشارك الطلاّب أجمل أغانيه الرومانسيّة، ويقدّم دعمه وخبرته الواسعة والقيّمة في مجال الفنّ لطلاّب الأكاديميّة.
السهرة الرابعة ستشهد في ختامها خروج أحد الطلاّب الثلاثة النومينيه اسماعيل مناسترلي من سوريا، علي شدّاد من لبنان، ودعاء السبيعي من .
يذكر أنها المرّة الثانية التي يقف فيها اسماعيل وعلي في دائرة الخطر، فيما تواجه دعاء خطر التسميات للمرّة الأولى.

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