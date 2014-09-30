هكذا يقدم النجوم أطفالهم للعالم

سهلت وسائل التواصل الاجتماعي عملية تواصل المشاهير مع معجبيهم، فلم يعد الإعلام فقط وسيلة لتواصلهم.

ورغم أنه في السابق كانت تعرض المجلات مبالغ خيالية للحصول على أول صورة لأطفال المشاهير، إلا أن النجوم اليوم يفضلون أن تكون أول صور لأطفالهم منشورة على صفحاتهم الاجتماعية الخاصة.

وتختلف الصور المنشورة من شخصية إلى أخرى، حيث أن البعض يفضل نشر صورة كاملة، فيما يكتفي آخرون بيد أو قدم الطفل.

شاهدوا الصور وتعرفوا على أول صورة نشرها المشاهير لأطفالهم لتقديهم للعالم كعنصر جديد في العائلة، إضافة إلى التعليق المرفق:

1- Lindsay Price:أشرقت الشمس وأنا في السرير مع الشقراء

2- Ciara: لقطة عفوية

3- John Krasinski: صورة الطفل تكون فقط من الأهل، أعرفكم على Hazel

4- Olivia Wild:صورة مميزة دون أي تعليق

5- Ivanka Trump وJared Kushner: سعداء لاستقبالنا طفلاً جميلاً وبصحة جيدة

6- Josh Duhamel: الحياة جميلة

7- Michael Bublé: أشعر بسعادة وشكر كبيرين باستقبال طفلي

8- Jimmy Fallon: أود أن أعرفكم على Winnie Rose Fallon

9- Busy Phillips: فعلاً ذلك قد حصل

10- Channing Tatum: أول يوم لي كأب

11- Malin Akerman: ردة فعل ابني أثناء ترتيب شعري

12- Vanessa & Nick Lachey: حبنا الجديد في الحياة

13- Molly Sims: أن أكون والدة أمر صعب ومميز

14- Alessandra Ambrósio : صورة مميزة دون أي تعليق

15- Tori Spelling: يشرفني أن أقدم لكم العضو الجديد في عائلة McDermott

16- Beyoncé: اكتفت بصورة دون أي تعليق

17- Hilary Duff: نشرت صورة بعد أسبوعين دون أي تعليق

18- Ali Landry: يشبه والده Alejandro Monteverde

19- Alyson Hannigan: اكتفت بصورة يد الطفلة دون تعليق

20- Willis-Emma Heming : يوم جميل في Budapest مع حب حياتي

21- Josie Maran: إنها هنا

22- Kate Hudson: نشرت صورة بعد 5 أسابيع دون أي تعليق