محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينة الخارجة‎

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد توسعات مشروع الصرف الصحي بمدينة الخارجة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 220 مليون جنية.

تشمل التوسعات محطات معالجة وأحواض جديدة ، وإنشاء غابة شجرية علي مساحة 4000 فدان لإستغلال مياه الصرف الصحي تزرع بها نباتات تنتج وقود حيوي مثل نبات الجتروفا يستخدم كبديل للديزل وكذا إنتاج الأخشاب والقضاء​​ على مشكلة برك الصرف الصحي بمدينة الخارجة.

شدد عشماوي في ختام الجولة علي سرعة الإنتهاء من المشروع وتنفيذ أعمال التطوير في المدة المحددة وانه لا تهاون مع الإهمال والتقصير في العمل.