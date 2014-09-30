جنح قصر النيل تقضى بالسجن 3 سنوات غيابيًا لـ15 متهمًا بـ”أحداث ذكرى محمد محمود”

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبد الله وأمانة سر شريف صلاح، بحبس 15 متهمًا فى أحداث العنف التى وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرى القوى السياسية فى الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود ،لاتهامهم بتنظيم مظاهرة دون ترخيص وإثارة الشغب لمدة 3 سنوات غيابيًا .

وكانت الأجهزة الأمنية، فرضت كردونًا أمنيًا حول المحكمة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد الحرس، حيث أقامت الحواجز الحديدية أمام مداخل المحكمة تحسبًا لأية محاولات لإحداث أعمال شغب من أنصار المتهمين.

كان المستشار ضياء نجم الدين، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن، قرر حبس15من المتورطين في أحداث العنف وإحالتهم إلى محكمة الجنح.