البورصة تواصل أرقامها القياسية وتسجل أعلى مستوى في 77 شهرًا

واصلت البورصة المصرية إرتفاعاتها القياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الافراد المصريين والعرب على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة البنوك والخدمات المالية والاتصالات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 640 مليون جنيه ليصل إلى 2ر526 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 850 مليون جنيه.

وربح مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 0.42في المائة ليصل إلى مستوى 9811.4 نقطة، وهو اعلى مستوى له في 77 شهرا، كما زاد مؤشر ايجي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 72ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 937.3 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا ليربح 0.59في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 1167.93 نقطة.وقال وسطاء بالبورصة إن الارتفاعات التي تشهدها السوق حاليا متوقعة بعد انتهاء الضغوط البيعية التي عانت منها السوق نهاية الاسبوع الماضي ومطلع هذا الاسبوع على خلفية الاستعداد لموسم عطلات عيد الاضحى وتسويات مديونيات نهاية الربع الثالث من العام.

وقال محمد رشدي عضو مجلس إدارة شركة النوران لتداول الاوراق المالية إن بدء تطبيق القواعد الجديدة لآلية الشراء الهامشي قلصت ضغوط البيع العشوائي على الاسهم.

> وأضاف ان عمليات الشراء تتواصل على سهم البنك التجاري الدولي وبعض أسهم شركات الخدمات المالية التي تنتظرها أنباء إيجابية في الفترة المقبلة، كما ساعد نشاط سهم أوراسكوم للاتصالات المؤشرات على الصعود بقوة بعد تردد انباء عن اتجاه شركة اوراسكوم للاتصالات لبيع حصتها البالغة 5 في المائة في شركة موبينيل رغم نفي الشركة.