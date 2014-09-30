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القوات الكردية تشن هجوما ضد «داعش» على 3 جبهات في العراق

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شنت القوات الكردية، الثلاثاء، هجوما على ثلاث جبهات ضد جهادي تنظيم «داعش» في شمال العراق، وفقا لما ذكره ضباط من البشمركة.

وقالوا إن العمليات التي بدأت فجر الثلاثاء تجري شمال مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة الجهاديين، وجنوب مدينة كركوك النفطية بالإضافة إلى بلدة تقع على الحدود السورية.

وقال مصدر رفيع إن قوات البشمركة اقتحمت بلدة الربيعة على الحدود بين العراق وسوريا بعد سيطرتها على بلدتي والمحمودية.

وأضاف المصدر أن «القوات تخوض معارك في وسط الربيعة» التي تبعد مئة كلم تقريبا شمال غرب الموصلوتابع:«قوات البشمركة بدعم من المدفعية وسلاح الجو تهاجم ذمار (قرب سد الموصل)».

ومنذ بداية هجمات تنظيم «داعش» في 9 يونيو الماضي، سيطر مسلحوها على مناطق واسعة بينها حقول للنفط، يبيعون منتجاتها في السوق السوداء.

وبعد شهرين من بداية الهجمات التي تهدد إقليم كردستان، قررت الولايات المتحدة مساعدة قوات البشمركة بتوجيه ضربات جوية.

ورفض الضابط الذي لم يكشف عن اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام الكشف عن طبيعة الدعم الجوي الذي تحظى به قوات البشمركة في ذمار.

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