الترجمان.. «جنة» الجائلين أم «مقبرة» قد يصنعها الساسة

تقرير:هاجر جميل و محمد الموجي

ميدان طلعت حرب الذي يشهد وقفة غدًا لبعض الباعة الجائلين المعترضين على تواجدهم في جراج الترجمان ، شهد منذ ما يقرب من 4 أشهر اشتباكات بين الباعة الجائلين المتواجدين والمشاركين فى مسيرة جبهة طريق الثورة (تلك الجبهة التي تنظم لهم اليوم مؤتمرا لمناقشة أوضاعهم و توفيقها ) بعد تمزيق المشاركين لافتات وبانرات تأييد عبد الفتاح السيسى -وقت ما كان مرشحا للرئاسة -رفعها الباعة في ذلك المكان .

«الترجمان» مفتاح أزمة الباعة الجائلين الذي استخدمته حكومة محلب للتغلب على مشكلة واجهت الدولة لعدة سنين، قد يكون بداية دخولهم الجنة الجديدة -وفقًا لقول نقيبهم -أو مقبرة قد يصنعها الساسة.

حيث بدأ في أغسطس الماضي تنفيذ قرار نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط البلد إلى جراج الترجمان للقضاء على المشاكل التي تترتب على تكدسهم بمنطقة وسط البلد والتي تأتي الأزمة المرورية على رأسها.

«الترجمان».. جنة أم مقبرة

مالبث أن مر شهرعلى تنفيذ قرار نقل الباعة لجراج الترجمان، إلا وأعلنوا عن استيائهم من المكان الجديد، بل وصفوه بـ«المقبرة»، بسبب عدم رواج بضائعهم، ولبعده عن مناطق تجمع الناس-على حد قولهم-.

وأضاف أحد الباعة الجائلين: المسئولون والإعلام بيضللوا الناس، وبتم اختيار ناس بعينها عشان يقولوا الترجمان موقع كويس وإن احنا مبسوطين وده عكس الحقيقة.

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> اليوم، وتحت شعار «عايزين ناكل عيش» نظم الباعة الجائلين، مؤتمرًا تحدثوا فيه عن أضرار نقلهم للترجمان، حيث قال، خالد السرجاني -أحد الباعة- بمنطقة الترجمان، إن هذا المكان بمثابة مقبرة للبائعبن، و نحن نتحدث على 1750 أسرة، و نناشد المسؤولين، أن يحققوا لهم الحد الأدنى من الإنسانية، والحكومة فاجأتنا بطردنا من منطقتنا التي استرزقنا منها.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر «جبهة طريق الثورة»: أنا غير معترض على النقل من منطقتي ولكن حقق لي الحد الأدنى من الحياة، ولكن ما نشعر به هو اضطهاد، وطالما السيسي قال إن الترجمان غير لائق فلماذا لا تقرر نقل الباعة إلي أماكن آدمية.

وأعلن الباعة الجائلون، عن تنظيم وقفة احتجاحية، غد الأربعاء، بميدان طلعت حرب بدءًا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 4 مساءًا، وذلك لمطالبة الدولة بسرعة حل أزمة الباعة الجائلين قبل تفاقهما.

وأشار أحد الباعة الجائلين، إلي أنهم غدًا سيقررون خطوات التصعيد في مواجهة تجاهل الدولة لهم، قد تصل لاستغاثتهم بالرئيس السيسى، لإيجاد حل لأزمتهم خاصة وإنها تتعلق بـ «لقمة العيش».

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“الترجمان مفيهوش بيع و لكن هناك أمل وضعته أمامنا الحكومة لنصل للجنة” ،بهذه الكلمات تحدث أحمد حسين ،نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة حول نقل الباعة للترجمان و دعوات البعض منهم للتظاهر بميدان طلعت حرب غدا احتجاجا على بُعد المكان و عدم وجود حركة بيع به .

نقيب الباعة الجائلين في تصريحاته لـONA ،أكد أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أوفى بوعده و قام بنقل الباعة في مكان أخر و ذلك لإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، و هذا من حق الدولة كما أشار ،و أضاف حسين في تصريحاته إلى أن الدولة اتجهت لفكرة الترجمان كحل مؤقت -بحسب قوله -حتى الانتهاء من المول التجاري في شارع الجلاء في أرض وابور الثلج المكون من أحد عشر طابقاً ،تُخصص 3 أدوار للباعة الجائلين لتستوعب 3 آلاف بائع جائل .

عن حركة البيع بالترجمان ،أشار نقيب الباعة الجائلين إلى أن البيع ليس بالجيد في تلك المنطقة و لكن هناك لم تفرض الحكومة عليهم اي رسوم ،و عليهم التحلي بالصبر خاصة مع وجود أمل إنشاء هذا المول و تواجدهم في منطقة الترجمان بشكل مؤقت لمدة 4 أشهر ،متبقي منهم فقط شهرين.

العودة مستحيلة

وقال، شهاب وجيه -المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار- خلال حدثه لوكالة «ONA»K إن فكرة عودة الباعة الجائلين لمنطقة وسط البلد مرفوضة تمامًا، وفكرة عودة السوق غير الرسمي ستكون مستحيلة، لأنها مرفوضة من قبل المجتمع قبل الدولة، لم سببته من أزمات على مدار السنين الماضية، من بينها المظهرغير الجمالي، أزمة التكدس المروري، البضائع مجهولة المصدر.

ورفض وجيه تمامًا أن تكون بعض القوى السياسية تقوم باستغلال أزمة الباعة الجائلين لتحققق مطامع شخصية، مشيرًا إلى القوى السياسية تتابع أي أزمة عن كثب لإيجاد حل لها ومنع تفاقمها.

كانت قوات الأمن قد انتشرت منذ ما يقرب من شهر مضى في الشوارع الرئيسية لمنطقة وسط البلد، استعدادا لنقل الباعة الجائلين من هذه الشوارع إلى جراج الترجمان، مؤقتا، حتى الانتهاء من إقامة مجمع الأسواق بـ”وابور الثلج”، فيما فرَّ عدد من الباعة الجائلين بمنطقة الإسعاف وقتها ، ببضائعهم، إلى منطقة بولاق أبوالعلا، هربا من ملاحقة قوات شرطة المرافق، التي كانت تخلي المنطقة من الباعة.

اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية للأمن أكد حينها إن الحملة تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة لإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتوفير أسواق عصرية وحضارية للباعة الجائلين بمناطق “وسط البلد، وشارع 26 يوليو، وميدان الأوبرا، وميدان الإسعاف وكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا”.