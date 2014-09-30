أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

محلل عسكري: معنويات الجيش اليمني انهارت بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين

Google+ Print

اعتبر محلل عسكري يمني، الثلاثاء، أن معنويات الجيش اليمني انهارت عقب سقوط العاصمة صنعاء ونهب المسلحين الحوثيين لأسلحة الجيش. وأوضح الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، العميد صالح الأصبحي، أنه «بعد نهب الحوثييين لكمية كبيرة من الأسلحة في صنعاء عقب سيطرتهم عليها قبل أكثر من أسبوع مثل تهديداً لكيان الدولة، مشيراً إلى أن معنوبات الجيش انهارت بشكل كبير بعد سقوط العاصمة.

وأضاف الأصبحي أن «هذا السلاح الذي تم شرائه من عرق اليمنيين الفقراء، نزعه مسلحو الحوثي قبل أن تعمل الدولة على نزع سلاح الجماعة». وتوقع المحلل العسكري أن يكون «القادم مؤلم ومر بالنسبة لوضع الجيش بفعل نهب الأسلحة في صنعاء من قبل الحوثيين». وحول أسباب سقوط صنعاء عسكريا، قال الأصبحي إن «انقسام الجيش وتعدد ولاءاته للأفراد وشيوخ القبائل والأحزاب والولاء المذهبي وليس للوطن ساعد في انهياره بتلك السرعة عند اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، فالجيش ليس ضعيفاً حتى ينهار بتلك الصورة لولا تلك الولاءات».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية