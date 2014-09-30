محلل عسكري: معنويات الجيش اليمني انهارت بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين

اعتبر محلل عسكري يمني، الثلاثاء، أن معنويات الجيش اليمني انهارت عقب سقوط العاصمة صنعاء ونهب المسلحين الحوثيين لأسلحة الجيش. وأوضح الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، العميد صالح الأصبحي، أنه «بعد نهب الحوثييين لكمية كبيرة من الأسلحة في صنعاء عقب سيطرتهم عليها قبل أكثر من أسبوع مثل تهديداً لكيان الدولة، مشيراً إلى أن معنوبات الجيش انهارت بشكل كبير بعد سقوط العاصمة.

وأضاف الأصبحي أن «هذا السلاح الذي تم شرائه من عرق اليمنيين الفقراء، نزعه مسلحو الحوثي قبل أن تعمل الدولة على نزع سلاح الجماعة». وتوقع المحلل العسكري أن يكون «القادم مؤلم ومر بالنسبة لوضع الجيش بفعل نهب الأسلحة في صنعاء من قبل الحوثيين». وحول أسباب سقوط صنعاء عسكريا، قال الأصبحي إن «انقسام الجيش وتعدد ولاءاته للأفراد وشيوخ القبائل والأحزاب والولاء المذهبي وليس للوطن ساعد في انهياره بتلك السرعة عند اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، فالجيش ليس ضعيفاً حتى ينهار بتلك الصورة لولا تلك الولاءات».