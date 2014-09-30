تعرف على مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تفصيليا بمصروفات المدارس الرسمية والمتميزة، مضيفة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بالإشارة إلى القرار 285 لعام 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وما ورد بالمادة 19، فإنه «تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، من تلاميذ المدارس الرسمية للغات وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن، ويحصل بالإضافة إلى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى، التى تؤدى لتلاميذ هذه المدارس» على النحو التالى:

مرحلة التعليم الثانوي مرحلة التعليم الأساسي رياض الأطفال الخدمات الإضافية الحلقة الإعدادية الحلقة الابتدائية 700 جنيه 600 جنيه 550 جنيهًا 500 جنيه خدمات اللغات 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه نشاط عام 50 جنيهًا 50 جنيهًا 50 جنيهًا 50 جنيهًا تطوير تكنولوجي 850 جنيهًا 750 جنيهًا 700 جنيه 650 جنيهًا الإجمالي

على أن تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا، لجميع الطلاب الجدد الملتحقين على المستوى الأول برياض الأطفال، اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار.

ولا تحصل رسوم الخدمات الإضافية الأخرى بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من الطلاب أبناء الشهداء، وغير القادرين من أبناء الأب المتوفى أو أبناء المرأة المعيلة أو الأم المطلقة، أثناء قيدهم بالمدرسة، أو أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على بحث اجتماعي معتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة.

ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية للغات المنشأة بعد هذا القرار وفقًا للجدول السابق، أما المدارس الحالية تظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من المستوى الثاني رياض أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي، وتزداد بنسبة 10% سنويا.

وأضافت الوزارة أنه وفقا للمادة 20، فإنه «تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات، المنشأة بعد هذا القرار، وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن» .

ويحصل بالإضافة إلى ما هو مقرر، مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى لتلاميذ هذه المدارس، على النحو الآتي:

الخدمات الإضافية الأخرى رياض الأطفال مرحلة التعليم الأساسي مرحلة التعليم الثانوي الحلقة الابتدائية الحلقة الإعدادية خدمات اللغات 1200 جنيه 1500 جنيه 1800 جنيه 2100 جنيه نشاط عام 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه تطوير تكنولوجي 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه الإجمالي 1400 جنيه 1700 جنيه 2000 جنيه 2300 جنيه

على أن تزيد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويا. ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات، بعد هذا القرار، وفقا للجدول السابق، أما المدارس الحالية فتظل رسوم الخدمات للغات اعتبارا من المستوى الثاني رياض أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما هي، وتزداد بنسبة 5% سنويا . جدير بالذكر أن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وجه بأن القرار الوزارى رقم 273 بتاريخ 15/8/2013، بشأن تخصيص إعفاء بنسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، من مقابل خدمات التجريب، سارٍ ويتم العمل به.