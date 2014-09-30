تدريب طلاب المدارس الفكرية لإلحاقهم بسوق العمل

شهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة «ابتسامة»، لتدريب وتأهيل طلاب مدارس التربية الفكرية للالتحاق بسوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة لهم، ورغبة من المؤسسة في رعاية المعاقين ذهنيا، واستكمالا لمشروع الحق في حياة كريمة.

وينص البروتوكول على أن تختص الإدارة العامة للتربية الخاصة بالجانب الفني لتنفيذ المشروع، ومتابعته فنيا وإداريا في مراحل التنفيذ وتقدم الدعم الفني والإدارى لتنفيذ المشروع في مدارس التربية الفكرية، وتقوم بتذليل العقبات بالمدارس لإنجاح البرنامج وتنفيذ هدفه، من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسة لعقد اللقاءات والندوات بالمدارس تحت إشراف المديرية والإدارة التعليمية.

كما يتضمن البروتوكول أن تقوم المؤسسة بزيارة مدارس التربية الفكرية، وتعد الندوات واللقاءات مع أولياء الأمور وهيئة التدريس لاختيار الطلاب الذين يصلحون للتدريب على الفندقة وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل، ومحاولة إيجاد عمل لكل طالب ممن تم تدريبهم، وأن يحصل كل طالب على حافز مالي خلال فترة التدريب التي تستمر ثلاثة شهور، ويتم ذلك تحت الإشراف المباشر لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

كما نص البروتوكول على أن تعد المؤسسة تقرير كل 3 شهور ويسلم للإدارة العامة للتربية الخاصة، لمتابعة التنفيذ مع الالتزام بمعايير تقييم الأداء الصادرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.