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وزيرا الطيران والآثار يتفقدان موقع متحف مطار القاهرة

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تفقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، الاثنين، مبنى الركاب رقم 3، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء متحف الآثار المصرية داخل مطار القاهرة الدولي، ليكون واجهة لاستقبال السائحين القادمين للبلاد، خاصة ركاب الترانزيت الذين يقضون بعض الوقت بمطار القاهرة.

وقال وزير الآثار إن الفكرة دخلت حيز التنفيذ، وتم الاتفاق على الموقع المخصص للمتحف، مضيفا أن الوزارة تتطلع لتنفيذ هذا المتحف، وأنه يمكن تفعيل تلك الفكرة في مطارات أخرى مستقبلا، مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة.

من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن وزارته على استعداد تام لتذليل كل الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المتحف، ليكون واجهة حضارية لزائري ، وتسهم في جعل مطار القاهرة جاذباً لحركة الترانزيت، مشيرا إلى أن المتحف سيضم قطعا أثرية متعددة لتكون أول ما يقابل السائح في مصر.

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