فيديو.. سيدة «جبل الطير»: تعرضت للاغتصاب.. ووزير الداخلية كذّاب

قالت إيمان مرقص صاروفيم، 39 عامًا، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة جبل الطير»: «إن محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي أصدر تصريحًا بأني أسلمت (كذّاب)، ولم يحصل شيء مما قاله»، مضيفة أنها مسيحية، ولا تزل الصلبان مرسومة على يديها، ولم تشهر إسلامها، وذلك خلال برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ويذاع على قناة دريم.

واتهمت «إيمان» رئيس مركز قسم سمالوط بأنه كان على صلة بموضوع الخطف، وكان يتصل بالخاطف يطلب منه عدم المجيء إلا عندما يطلب منه ذلك وبعد هدوء الأجواء في القرية، مؤكدة أنها تعرضت لحالة اغتصاب تحت تهديد السلاح عقب خطفها في سيارة أثناء ذهابها لبيتها في المنيا عن طريق تشميمها شيئا مخدرا وأفاقت ووجدت نفسها في القاهرة.

وأضافت «إيمان» أن الخاطف أقنعها بأن أهلها عرفوا بواقعة الاغتصاب ولا تستطيع الرجوع لأهلها، والحل الوحيد أن تشهر إسلامها فأخذها إلى الأزهر الشريف، لكني بكيت ورفضت الدخول، فذهب بي عند سيدتين منتقبتين أكدتا له أنهما ستقومان بحثها على الدخول في الدين الإسلامي.

وتابعت «إيمان» أن الخاطف ألبس سيدة نقابا، وأدخلوها الأزهر وقالت الشهادة معلنة إسلامها، ولصقوا صورة «إيمان» بالحجاب على شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر، مؤكدة أن الخاطف استخرج بدل فاقد لبطاقتها المثبت بها أنها مسيحية من محافظة السويس دون توكيل كتابي منها تنفيذا لطب الأزهر لغتمام عملية إشهار الإسلام.

وأكدت «إيمان» أنها انتهزت أول فرصة لوقوع تليفون في يدها أثناء تواجدها مع السيدتين المنتقبتيت اللتين حاولتا تعليمي كيفية الصلاة، وقالتا لي إن الدين المسيحي يشتمل على أخطاء، واتصلت بزوجها الذي طلب منها الهروب من المكان الذي كانت بهي فاستقلت تاكسي لدير على الطريق الصحراوي، وانتظرت حتى مجيء زوجها للعودة معه للمنزل.

كانت «إيمان» عادت إلى منزلها بقرية دير جبل الطير التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، الجمعة، بعد تمكنها من الهروب من مختطفيها داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السويس، وذلك بعد اختفائها من القرية في ظروف غامضة منذ 3 سبتمبر الجارى. وأكدت أسرتا «إيمان» وزوجها أن عودتها تمت دون تدخل من الدولة، وذلك بعد أن تمكنت من مناورة خاطفيها وهربت منهم.