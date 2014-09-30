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تقارير: الحوثي يخطط لنشر الفوضى في 5 محافظات يمنية لابتزاز السلطات

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كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» أن جماعة الحوثي تخطط لمواصلة نشر الفوضى في عدد من المدن والمحافظات اليمنية خاصة الحديدة وإب والبيضاء ومأرب وتعز، والإبقاء على عدد من عناصرها داخل صنعاء، للضغط على السلطات الرسمية وابتزازها للحصول على مزيد من المكاسب السياسية.

ونقلت الصحيفة الثلاثاء عن المصادر القول إن الحوثيين يواصلون نهب المعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة لاستخدامها في اجتياح تلك المحافظات.
>وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحوثي نهب 50 دبابة من اللواء الرابع حماية رئاسية، و30 دبابة من الفرقة المنحلة و14 دبابة من مبنى التلفزيون و44 مدفعا متنوعا و88 طقما، وكمية كبيرة من الذخائر.
>وأكدت مصادر أمنية يمنية للصحيفة أن توجيهات صدرت للأجهزة الأمنية لاتخاذ الحيطة والحذر تخوفا من هجمات لتنظيم القاعدة الذي يسعى للسيطرة على محافظات جنوبية أبرزها عدن كمنطلق لتنفيذ عملياته العسكرية في مواجهة التمدد الإيراني الذي ينفذ أجندة تستهدف المجتمع اليمني.

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