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الصحة ترفع درجة الإستعداد لأقصاها إعتبارا من الجمعة لإستقبال العيد

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الصحة ترفع درجة الإستعداد لأقصاها إعتبارا من الجمعة لإستقبال العيد الصحة ترفع درجة الإستعداد لأقصاها إعتبارا من الجمعة لإستقبال العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان فى جميع أنحاء الجمهورية , وذلك ابتداء من يوم الجمعة القادم 3 أكتوبر المواكب لوقفة عرفات , وخلال جميع أيام العيد.بما فيها الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام  عطا رئيس قطاع الطب الوقائي أن رفع درجة الاستعداد يتم كإجراء استباقي اعتادت وزارة الصحة على القيام به في مثل هذه المناسبات تحسبا لأي أزمات محتملة .

وأشار بيان الوزارة أن  غرفة إدارة الأزمات بالوزارة سوف تكون منعقدة طوال أيام العيد، كذلك تم التنبيه على مديريات الشئون الصحية بالاستنفار واتخاذ اللازم حيال التواجد بالمستشفيات وانتظام سير تأدية الخدمة للمواطن وتوفير المستلزمات والأدوية والأطقم الطبية المتخصصة , وسيارات الإسعاف المجهزة ,وانعقاد غرف الطوارئ على مدار اليوم , كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين إجازات العيد واحتفالات أكتوبر , فيما سيتم إرسال فرق متابعة للوقوف على مدى انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية .

 

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