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محلب يؤكد عزم الحكومة على حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار

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محلب يؤكد عزم الحكومة على حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار محلب يؤكد عزم الحكومة على حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار

إبراهيم محلب – رئيس الوزراء

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عزم على حل مشكلات جميع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في بوجه عام، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لحل أي مشكلة وفي أي توقيت.

جاء ذلك خلال استقبال محلب، للدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ومسئولي شركة “الظاهرة” الإماراتية، التي لديها عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة بمصر.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات ببعض الوزراء لتذليل بعض العقبات التي تواجه شركة “الظاهرة” في مشروعاتها المختلفة، ووعد الوزراء بإنهاء هذه الملفات بأسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة “الظاهرة” خديم عبدالله الدرعي، والرئيس التنفيذي لشركة “الظاهرة – مصر”، الدكتور سليمان النعيمى، الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة مشروعاتها.

أ ش أ

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