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​ بالصور .. ختام فعاليات ورشة الأركت بثقافة أسيوط‎

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​ بالصور .. ختام فعاليات ورشة الأركت بثقافة أسيوط‎ ​ بالصور .. ختام فعاليات ورشة الأركت بثقافة أسيوط‎

ختام فاعليات ورشة الأركت

أعلن محمد أبورحمه مسئول الإعلام والعلاقات العامة بثقافة البداري عن ختام ورشة تدريب “الأركت” التى نظمه بيت ثقافة البداري بأسيوط خلال الفترة من 21 وحتى 29 سبتمبر الجاري بإنتاج عدد من الأعمال الفنية ؛ تحت رعاية كل من الدكتورة فوزيه ابوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وعبدالعال زهران مدير عام فرع ثقافة أسيوط.

وقال أن الورشة تم تنفيذها خلال 6 أيام وأشرف عليها الفنان شعبان خلف وتم خلالها التدريب على استخدام مناشير الأركت وطريقة تقطيع الأخشاب بها ورسم الأشكال الفنية المختلفة , واختتمت الورشه بعمل معرض للمشروعات التى تم تنفيذها خلال الورشه وهى 11عملاً فنياً مختلفاً .

وأضاف المترجم محمد شافع مدير بيت ثقافة البدارى ان مثل تلك الورش الفنية سيتم تكرارها خلال الفترة القادمة بجميع قرى ونجوع مركز البدارى حتى تعم الفائده ، موضحاً أن هناك خطة للتعاون مع مدارس البدارى وقراها لعمل مثل تلك الورش بالمدارس .

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