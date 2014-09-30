محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدا الصندوق الاجتماعي للتنمية

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، يرافقه اللواء أسامة متولي مدير الأمن بزيارة لمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية ،بهدف التعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وحجم المشاريع التي يجرى تنفيذها بتمويل من الصندوق على مستوى المحافظة ، في إطار بحث وضع رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من مجهودات الصندوق للمساهمة الفعالة في تحقيق المشروعات التنموية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقالت فايزة الطهناوي مدير عام المنطقة الخامسة، إن الصندوق قام خلال الفترة من 1-1-2014 إلى 31-8-2014،بتمويل العديد من المشروعات في نطاق المحافظة،حيث بلغ إجمالي القروض المنصرفة 127,1 مليون جنيه لتمويل 16,301 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت 13,240 فرصة عمل ، كما قدم الصندوق منح بإجمالي 22,7 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية وفرت حوالي 389,381 فرصة عمل.

من جانبه أكد المحافظ، أن الصندوق الاجتماعي أحد أهم الأجهزة المنوطة بتوفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات الصغيرة ،إلى جانب المساهمة في دعم القرى الأكثر فقرا،مشيرا إلى أهمية دور الصندوق الاجتماعي والاقتصادي معا من خلال رعاية الأسر الفقيرة وإعادة تأهيل وصيانة المنازل ودعم العديد من المدارس.

وطالب المحافظ، بدراسة تقليل نسبة الفوائد على القروض دعما للمزيد من المشاريع ولإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشباب للإقبال على قروض الصندوق،كما طالب القائمين على الصندوق بإقامة معرض ، يضم كافة الشركات والقطاعات التي تعمل في إنتاج المعدات والأجهزة الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، لتوسيع دائرة الاستفادة من قروض الصندوق.

وحول مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال عام 2014 أكد منتصر رشدي مدير مكتب الصندوق بالمنيا أن إجمالي ماتم صرفه على مشروع تحسين مياه الشرب (2) بلغ 1,2 مليون جنيه وفرت حوالي 3,966 فرصة عمل ،وبلغ إجمالي المنصرف على مشروع إزالة الحشائش من الترع الصغيرة 1,7 مليون جنيه وفرت حوالي 54,650 فرصة عمل ،أما رصف الطرق الريفية(2) فبلغ إجمالي المنصرف الفعلي 1,8 مليون جنيه وفرت حوالي 10,682 فرصة ،مشيرا إلى انه تم التعاقد على مشروع رصف الطرق الريفية (3) بإجمالي تمويل قدره 10 مليون جنيه لرصف 10,1 كم من الطرق في القرى وسيوفر هذا المشروع حوالي 36,5 ألف فرصة عمل.

أضاف مدير مكتب المنيا أن إجمالي المنصرف الفعلي على مشروع ترميم وصيانة المدارس بلغ خلال تلك الفترة 9,8 مليون جنيه وفرت حوالي 53,092 فرصة عمل ،لصيانة وترميم 36 مدرسة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن خلال زيارتهما للصندوق، عدد من وحدات وأقسام العمل بالصندوق للوقوف على حجم الخدمات المقدمة ،حيث تفقدا وحدة الخدمات غير المالية ،وحدة التنمية المجتمعية والبشرية والإقراض المتناهي ،وحدة مخاطر الائتمان ، وحدة تنمية المشروعات الصغيرة ،ووحدة التسويق والإدارة.