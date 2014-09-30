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للمرة الأولى .. عقد لقاء نصف شهري لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة بأسيوط

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للمرة الأولى .. عقد لقاء نصف شهري لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة بأسيوط للمرة الأولى .. عقد لقاء نصف شهري لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة بأسيوط

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

أعلن عبد الله كامل عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة بأسيوط أنه وللمرة الأولي في تاريخ محافظة أسيوط يوافق اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط علي عقد لقاء مخصص نصف شهري لمناقشة قضايا ومشاكل ذوي الإعاقة بالمحافظة وذلك في التماس رفعه فرع المجلس بأسيوط للمحافظ.

وقال عضو مجلس شئون الإعاقة أن اللقاء سيساهم في إنجاز ملف خدمة المواطنين ذوي الإعاقة ورفع المعاناة عنهم خصوصاً وأنه سيتم بحضور السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفتهما من أكثر المسئولين المعنيين بمتابعة القرارات التنفيذية الخاصة بذوي الإعاقة وحلها علي أرض الواقع .

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