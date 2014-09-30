مختبر دبي المركزي يفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات

فاز مختبر دبي المركزي بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات لعام 2014 التي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وجاء فوز المختبر تقديراً للإنجازات الاستثنائية والمبادرات المتميزة التي حققها في سعيه الحثيث نحو المرجعية وتحقيق الاعتراف الدولي للوصول الى أعلى درجات التنافسية.

وقال المهندس سالم مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة إن مختبر دبي المركزي وصل إلى العالمية عن طريق تقديم خدمات متميزة في مجال تقييم المنتجات وإجراء الفحوصات والدراسات وتطوير المواصفات وضبط المقاييس لأكثر من أربعة آلاف متعامل تصل عيناتهم ومنتجاتهم من 160 دولة من حول العالم.

ممارسات

وأكدت المهندسة حواء عبد الله البستكي المدير التنفيذي لإدارة مختبر دبي المركزي أن فوز المختبر بهذه الجائزة الرفيعة يعد تتويجاً للممارسات المتميزة التي سار عليها مختبر دبي المركزي نحو تحقيق رؤيته الطموحة في أن يصبح أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي، كما يعد خطوة نحو الأمام في تحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

كما أوضحت البستكي بأن الجودة والتميز والعمل الإبداعي وتأصيل الأفكار الإبتكارية بات نهجاً يومياً في مختبر دبي المركزي لضمان استدامة التحسين والتطوير وتقديم أرقى الخدمات الذكية لمتعاملي بلدية دبي عن طريق تبني واعتماد أفضل التقنيات الحديثة في الإدارة المتكاملة للمختبرات ووفق المتطلبات الدولية.

رؤى مستقبلية

وأضافت البستكي أن مختبر دبي المركزي أعد وطبق خططاً إستراتيجية وتشغيلية تتفق مع الخطط الإستراتيجية للبلدية والتي تتواءم وتنسجم مع الرؤى المستقبلية الطموحة لدبي لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، الذي من شأنه أن يساهم في توفير احتياجات المتعاملين والشركاء وتجاوز تطلعاتهم وتوقعاتهم المستقبلية.

وأوضحت المديرة التنفيذية لإدارة مختبر دبي المركزي أن المختبر اعتمد وطبق سياسة الإبداع والتعلم المؤسسي وإدخالها في المنظومة الخماسية للمختبر والتي تشمل حصوله على شهادات اعتماد ومطابقة لأنظمة جودة عالمية من أهمها المواصفة القياسية العالمية لأنظمة المختبرات ISO 17025 ونظام المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة القياسية العالمية ISO65 مما أهل مختبر دبي للفوز في جائزة أفضل إدارة راعية للإبداع على مستوى بلدية دبي عن عام 2013.

جودة

يقدم مختبر دبي المركزي خدمات منح علامات المطابقة للمواد والمنتجات والتي وصلت إلى أكثر من مئة منتج لمصانع مختلفة من داخل الدولة وخارجها.

وتضم هذه المنتجات مواد العزل الحراري وحديد التسليح والطابوق بكافة أنواعه والأصباغ وسخانات المياه الشمسية وغيرها.

وحقق هذا النظام نجاحاً كبيراً، حيث أصبحت علامة مختبر دبي المركزي للمطابقة مطلباً يبحث عنها المعنيون كونها تزيد من ثقتهم في مدى مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.